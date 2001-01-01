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Дарим 2 осетинских пирога в День Рождения!
Акция: Сок в подарок!
Акция: Три пирога за 1499 руб.

Рекомендуем попробовать

Если не знаете какие пироги лучше выбрать, вот ТОП лучших, по мнению наших клиентов

  • Осетинский пирог «Фаткуыджин» с яблоком 3301
    состав

    Мука высшего сорта, яблоко, вода, соль, сахар, дрожжи

    C яблоком «Фаткуыджин»

    Выберите размер:

    670

    900 г.

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  • Акция: 3 пирога за 1499 руб.
    состав

    Три пирона весом по 900 г. с начинкой на ваш выбор. Просто добавьте в корзину этот товар и напишите в комментариях, при оформлении заказа, какие пироги вы бы хотели. Либо озвучте свои предпочтения оператору по телефону.

    Акция: 3 пирога за 1499 руб.

    Объём продукта:

    1 499

    3 x 900 г.

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  • Осетинский пирог «Фыдджин» с мясом 1001
    состав

    Мука высшего сорта, парная говядина крупной рубки, природная горная родниковая вода, классическая смесь специй (соль, перец красный, перец черный) чеснок.

    C мясом «Фыдджин»

    Выберите размер:

    750

    900 г.

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  • Осетинский пирог с курицей сыром и грибами 2001
    состав

    Мука высшего сорта, куриное филе, вода, соль, дрожжи

    С курицей, сыром и грибами

    Выберите размер:

    690

    900 г.

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  • Осетинский пирог с вишней «Балджин» 3201
    состав

    Мука высшего сорта, вишня, вода, соль, сахар, дрожжи

    C вишней «Балджин»

    Выберите размер:

    660

    900 г.

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  • Осетинский пирог с грибами и сыром 1501
    состав

    Мука высшего сорта, осетинский сыр, грибы, вода, соль, дрожжи

    С грибами и сыром

    Выберите размер:

    690

    900 г.

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Доставка осетинских пирогов в Москве с акциями от пекарни Гурман!

Закажите осетинские пироги с бесплатной доставкой в пекарне Гурман и Вы точно останетесь сыты и довольны! К тому же у нас действуют очень выгодные акции: например, в День Рождения (а также в течение 5 дней после него) мы дарим имениннику целых два пирога весом по 1200 г. И это ещё не всё, подробнее об этой и других наших акциях читайте в разделе Акции

С какой начинкой хотите попробовать сегодня?

Традиционные

С мясом

С сыром

С зеленью

Постные

Сладкие

Традиционные осетинские пироги

Для ценителей традиционного осетинского застолья

Осетинские пироги с мясом

Сочные ароматные мясные пироги

  • Осетинский пирог «Фыдджин» с мясом 1001
    состав

    Мука высшего сорта, парная говядина крупной рубки, природная горная родниковая вода, классическая смесь специй (соль, перец красный, перец черный) чеснок.

    C мясом «Фыдджин»

    Выберите размер:

    750

    900 г.

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  • Пирог «Домашний» с рубленым мясом говядины и свинины 1101
    состав

    Мука высшего сорта, парная говядина крупной рубки и свинина, родниковая вода, классическая смесь специй (соль, перец красный, перец черный) чеснок.

    C рубленым мясом «Домашний»

    Выберите размер:

    690

    900 г.

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  • Осетинский пирог с мясом и капустой 1601
    состав

    Мука высшего сорта, мясо говядины, капуста, семена укропа, молотый перец, вода, соль, дрожжи

    С мясом и капустой

    Выберите размер:

    670

    900 г.

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  • Осетинский пирог с мясом и картошкой 1701
    состав

    Мука высшего сорта, мясо говядины, картофель, молотый черный перец, семена укропа, вода, соль, дрожжи

    С мясом и картошкой

    Выберите размер:

    670

    900 г.

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  • Осетинский пирог с индейкой сыром и грибами 1801
    состав

    Мука высшего сорта, филе индейки, грибы, осетинский сыр, вода, соль, дрожжи

    С индейкой, сыром и грибами

    Выберите размер:

    710

    900 г.

    В корзину
  • Осетинский пирог с индейкой и сыром 1901
    состав

    Мука высшего сорта, филе индейки, осетинский сыр, вода, соль, дрожжи

    С индейкой и сыром

    Выберите размер:

    710

    900 г.

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  • Осетинский пирог с курицей сыром и грибами 2001
    состав

    Мука высшего сорта, куриное филе, вода, соль, дрожжи

    С курицей, сыром и грибами

    Выберите размер:

    690

    900 г.

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  • Осетинский пирог с курицей и сыром 2101
    состав

    Мука высшего сорта, куриное филе, осетинский сыр, вода, соль, дрожжи

    С курицей и сыром

    Выберите размер:

    690

    900 г.

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Осетинские пироги с сыром

Осетинский сыр — основа настоящего осетинского пирога с сыром

Осетинские пироги с зеленью

Почувствуйте освежающий летний вкус пирогов с зеленью! Ням-ням...

Постные осетинские пироги

Побаловать себя вкусненькими пирогам можно даже в пост или если Вы вегетарианец

Сладкие осетинские пироги

Сочная и ароматная сладкая выпечка – рай для сладкоежек

Пекарня Гурман – национальная осетинская кухня

Осетинские пироги в Москве чрезвычайно популярны. Это объясняется тем, что москвичам приелись экзотические блюда японской кухни, доставка которых рекламируется на каждом шагу. Так хочется в обеденный перерыв или после трудного рабочего дня отведать вкуснейшую выпечку, приготовленную из самых свежих и качественных продуктов!

Пекарня «Гурман» – это компания, специализация которой – изготовление на заказ осетинских пирогов и пиццы, и их доставка в любой уголок Москвы. Наши осетинские пироги идеально подходят для:

  • встречи гостей;
  • романтического ужина;
  • семейной трапезы.

Часто заказывают нежную выпечку и в качестве офисного обеда.

Секрет успеха осетинских пирогов в самом центре России в том, что при их изготовлении повара нашей пекарни стараются не просто соединить тончайшее тесто с сочной начинкой, но и передать блюдам настоящий вкус Кавказа. Осетинские пироги из нашей пекарни буквально тают во рту. Убедитесь в этом сами: выбирайте начинку и оформляйте доставку заказа по вашему адресу прямо сейчас!

Что представляют собой осетинские пироги

Это закрытые лепешки с разнообразной начинкой, например:

  • сыром и пряной зеленью;
  • мясом и душистыми осетинскими специями;
  • капустой;
  • картофелем;
  • свекольной ботвой или листьями черемши;
  • фасолью;
  • грибами;
  • тыквой;
  • вишней.

Пекарня «Осетинские пироги» не останавливается на ограниченном числе предложений. Мы испечем для вас осетинский пирог, где в качестве начинки используются сочетания:

  • мяса курицы, грибов и сыра;
  • картофеля и грибов;
  • нескольких сортов мяса и сыра;
  • рыбы, сыра и зелени.

Что касается сладких начинок, то это могут быть любые ягоды и фрукты на ваш вкус.

Отдельной линейкой идут постные пироги. Их, как правило, заказывают приверженцы вегетарианской кухни, а также по религиозным соображениям.

На каком бы варианте вы ни остановили свой выбор, ваши ожидания будут полностью оправданы и удовлетворены.

Почему осетинские пироги и пиццу с доставкой в Москве заказывают в нашей пекарне

Осетинские пироги – это не просто печеное изделие. Чтобы блюда были по-настоящему качественными и вкусными, мастера пекарни используют только свежие продукты, традиционные технологии и свои кулинарные таланты. Каждое блюдо, будь то пирог или пицца, готовится после оформления заявки: в нашей пекарне не используются заготовки, полуфабрикаты или замороженные продукты. А чтобы вы оценили вкус горячих блюд, работает бригада оперативной доставки. Из нашей пекарни пироги и пицца  приезжают к заказчику горячими!

Ну и что немаловажно, наша команда регулярно радует клиентов из Москвы скидками в рамках программы «Постоянный клиент».

Как заказать доставку

Осетинские пироги или пицца от наших талантливых поваров нравятся взрослым и детям, людям разного возраста и достатка. Они очень вкусные, поскольку имеют:

  • душистый аромат кавказских специй;
  • нежную текстуру сыров;
  • тающее во рту тесто;
  • сочную начинку.

Вы еще не заказали доставку осетинских пирогов? Наши блюда всегда выручат хозяйку при необходимости накормить гостей. Будет рада вкусному угощению и большая компания друзей, собравшихся на вечеринку. Звоните по контактному телефону, пишите на электронный адрес, заказывайте обратный звонок! Мы реагируем на заявки клиентов мгновенно.