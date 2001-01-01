Три пирона весом по 900 г. с начинкой на ваш выбор. Просто добавьте в корзину этот товар и напишите в комментариях, при оформлении заказа, какие пироги вы бы хотели. Либо озвучте свои предпочтения оператору по телефону.

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Побаловать себя вкусненькими пирогам можно даже в пост или если Вы вегетарианец

Пекарня Гурман – национальная осетинская кухня

Осетинские пироги в Москве чрезвычайно популярны. Это объясняется тем, что москвичам приелись экзотические блюда японской кухни, доставка которых рекламируется на каждом шагу. Так хочется в обеденный перерыв или после трудного рабочего дня отведать вкуснейшую выпечку, приготовленную из самых свежих и качественных продуктов!

Пекарня «Гурман» – это компания, специализация которой – изготовление на заказ осетинских пирогов и пиццы, и их доставка в любой уголок Москвы. Наши осетинские пироги идеально подходят для:

встречи гостей;

романтического ужина;

семейной трапезы.

Часто заказывают нежную выпечку и в качестве офисного обеда.

Секрет успеха осетинских пирогов в самом центре России в том, что при их изготовлении повара нашей пекарни стараются не просто соединить тончайшее тесто с сочной начинкой, но и передать блюдам настоящий вкус Кавказа. Осетинские пироги из нашей пекарни буквально тают во рту. Убедитесь в этом сами: выбирайте начинку и оформляйте доставку заказа по вашему адресу прямо сейчас!

Что представляют собой осетинские пироги

Это закрытые лепешки с разнообразной начинкой, например:

сыром и пряной зеленью;

мясом и душистыми осетинскими специями;

капустой;

картофелем;

свекольной ботвой или листьями черемши;

фасолью;

грибами;

тыквой;

вишней.

Пекарня «Осетинские пироги» не останавливается на ограниченном числе предложений. Мы испечем для вас осетинский пирог, где в качестве начинки используются сочетания:

мяса курицы, грибов и сыра;

картофеля и грибов;

нескольких сортов мяса и сыра;

рыбы, сыра и зелени.

Что касается сладких начинок, то это могут быть любые ягоды и фрукты на ваш вкус.

Отдельной линейкой идут постные пироги. Их, как правило, заказывают приверженцы вегетарианской кухни, а также по религиозным соображениям.

На каком бы варианте вы ни остановили свой выбор, ваши ожидания будут полностью оправданы и удовлетворены.

Почему осетинские пироги и пиццу с доставкой в Москве заказывают в нашей пекарне

Осетинские пироги – это не просто печеное изделие. Чтобы блюда были по-настоящему качественными и вкусными, мастера пекарни используют только свежие продукты, традиционные технологии и свои кулинарные таланты. Каждое блюдо, будь то пирог или пицца, готовится после оформления заявки: в нашей пекарне не используются заготовки, полуфабрикаты или замороженные продукты. А чтобы вы оценили вкус горячих блюд, работает бригада оперативной доставки. Из нашей пекарни пироги и пицца приезжают к заказчику горячими!

Ну и что немаловажно, наша команда регулярно радует клиентов из Москвы скидками в рамках программы «Постоянный клиент».

Как заказать доставку

Осетинские пироги или пицца от наших талантливых поваров нравятся взрослым и детям, людям разного возраста и достатка. Они очень вкусные, поскольку имеют:

душистый аромат кавказских специй;

нежную текстуру сыров;

тающее во рту тесто;

сочную начинку.

Вы еще не заказали доставку осетинских пирогов? Наши блюда всегда выручат хозяйку при необходимости накормить гостей. Будет рада вкусному угощению и большая компания друзей, собравшихся на вечеринку. Звоните по контактному телефону, пишите на электронный адрес, заказывайте обратный звонок! Мы реагируем на заявки клиентов мгновенно.