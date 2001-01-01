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Если не знаете какие пироги лучше выбрать, вот ТОП лучших, по мнению наших клиентов
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состав
Три пирона весом по 900 г. с начинкой на ваш выбор. Просто добавьте в корзину этот товар и напишите в комментариях, при оформлении заказа, какие пироги вы бы хотели. Либо озвучте свои предпочтения оператору по телефону.
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1001состав
Мука высшего сорта, парная говядина крупной рубки, природная горная родниковая вода, классическая смесь специй (соль, перец красный, перец черный) чеснок.
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Доставка осетинских пирогов в Москве с акциями от пекарни Гурман!
Закажите осетинские пироги с бесплатной доставкой в пекарне Гурман и Вы точно останетесь сыты и довольны! К тому же у нас действуют очень выгодные акции: например, в День Рождения (а также в течение 5 дней после него) мы дарим имениннику целых два пирога весом по 1200 г. И это ещё не всё, подробнее об этой и других наших акциях читайте в разделе Акции
С какой начинкой хотите попробовать сегодня?
Традиционные осетинские пироги
Для ценителей традиционного осетинского застолья
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1001состав
Мука высшего сорта, парная говядина крупной рубки, природная горная родниковая вода, классическая смесь специй (соль, перец красный, перец черный) чеснок.
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1101состав
Мука высшего сорта, парная говядина крупной рубки и свинина, родниковая вода, классическая смесь специй (соль, перец красный, перец черный) чеснок.
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1201состав
Мука высшего сорта, осетинский рассольный сыр, природная горная родниковая вода, соль, дрожжи
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Осетинские пироги с мясом
Сочные ароматные мясные пироги
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1001состав
Мука высшего сорта, парная говядина крупной рубки, природная горная родниковая вода, классическая смесь специй (соль, перец красный, перец черный) чеснок.
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1101состав
Мука высшего сорта, парная говядина крупной рубки и свинина, родниковая вода, классическая смесь специй (соль, перец красный, перец черный) чеснок.
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1601состав
Мука высшего сорта, мясо говядины, капуста, семена укропа, молотый перец, вода, соль, дрожжи
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1701состав
Мука высшего сорта, мясо говядины, картофель, молотый черный перец, семена укропа, вода, соль, дрожжи
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Осетинские пироги с сыром
Осетинский сыр — основа настоящего осетинского пирога с сыром
Осетинские пироги с зеленью
Почувствуйте освежающий летний вкус пирогов с зеленью! Ням-ням...
Постные осетинские пироги
Побаловать себя вкусненькими пирогам можно даже в пост или если Вы вегетарианец
Сладкие осетинские пироги
Сочная и ароматная сладкая выпечка – рай для сладкоежек
Пекарня Гурман – национальная осетинская кухня
Осетинские пироги в Москве чрезвычайно популярны. Это объясняется тем, что москвичам приелись экзотические блюда японской кухни, доставка которых рекламируется на каждом шагу. Так хочется в обеденный перерыв или после трудного рабочего дня отведать вкуснейшую выпечку, приготовленную из самых свежих и качественных продуктов!
Пекарня «Гурман» – это компания, специализация которой – изготовление на заказ осетинских пирогов и пиццы, и их доставка в любой уголок Москвы. Наши осетинские пироги идеально подходят для:
- встречи гостей;
- романтического ужина;
- семейной трапезы.
Часто заказывают нежную выпечку и в качестве офисного обеда.
Секрет успеха осетинских пирогов в самом центре России в том, что при их изготовлении повара нашей пекарни стараются не просто соединить тончайшее тесто с сочной начинкой, но и передать блюдам настоящий вкус Кавказа. Осетинские пироги из нашей пекарни буквально тают во рту. Убедитесь в этом сами: выбирайте начинку и оформляйте доставку заказа по вашему адресу прямо сейчас!
Что представляют собой осетинские пироги
Это закрытые лепешки с разнообразной начинкой, например:
- сыром и пряной зеленью;
- мясом и душистыми осетинскими специями;
- капустой;
- картофелем;
- свекольной ботвой или листьями черемши;
- фасолью;
- грибами;
- тыквой;
- вишней.
Пекарня «Осетинские пироги» не останавливается на ограниченном числе предложений. Мы испечем для вас осетинский пирог, где в качестве начинки используются сочетания:
- мяса курицы, грибов и сыра;
- картофеля и грибов;
- нескольких сортов мяса и сыра;
- рыбы, сыра и зелени.
Что касается сладких начинок, то это могут быть любые ягоды и фрукты на ваш вкус.
Отдельной линейкой идут постные пироги. Их, как правило, заказывают приверженцы вегетарианской кухни, а также по религиозным соображениям.
На каком бы варианте вы ни остановили свой выбор, ваши ожидания будут полностью оправданы и удовлетворены.
Почему осетинские пироги и пиццу с доставкой в Москве заказывают в нашей пекарне
Осетинские пироги – это не просто печеное изделие. Чтобы блюда были по-настоящему качественными и вкусными, мастера пекарни используют только свежие продукты, традиционные технологии и свои кулинарные таланты. Каждое блюдо, будь то пирог или пицца, готовится после оформления заявки: в нашей пекарне не используются заготовки, полуфабрикаты или замороженные продукты. А чтобы вы оценили вкус горячих блюд, работает бригада оперативной доставки. Из нашей пекарни пироги и пицца приезжают к заказчику горячими!
Ну и что немаловажно, наша команда регулярно радует клиентов из Москвы скидками в рамках программы «Постоянный клиент».
Как заказать доставку
Осетинские пироги или пицца от наших талантливых поваров нравятся взрослым и детям, людям разного возраста и достатка. Они очень вкусные, поскольку имеют:
- душистый аромат кавказских специй;
- нежную текстуру сыров;
- тающее во рту тесто;
- сочную начинку.
Вы еще не заказали доставку осетинских пирогов? Наши блюда всегда выручат хозяйку при необходимости накормить гостей. Будет рада вкусному угощению и большая компания друзей, собравшихся на вечеринку. Звоните по контактному телефону, пишите на электронный адрес, заказывайте обратный звонок! Мы реагируем на заявки клиентов мгновенно.